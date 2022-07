Ejército ucraniano denuncia ataque contra el puerto de Odesa, clave para la exportación de cereales

Un portavoz militar ucraniano dijo el sábado que misiles rusos alcanzaron instalaciones de procesamiento de cereales en Odesa, un día después de que Ucrania y Rusia sellaran un acuerdo para desbloquear exportaciones desde el puerto.

«El puerto de Odesa fue atacado específicamente cuando cargamentos de cereales estaban siendo procesados. Dos misiles impactaron las infraestructuras del puerto, donde por supuesto hay grano. Atacaron un territorio donde se encuentra el grano», dijo a la AFP el portavoz militar Yuriy Ignat.

Los ataques de este sábado contra el puerto comercial de Odesa, clave para la exportación de cereales ucranianos, levantaron las protestas de Kiev y la condena de la comunidad internacional, incluida la ONU, garante del acuerdo alcanzado apenas 24 horas antes en Estambul.

Tras denunciar varios ataques con misiles, Kiev acusó a Moscú de haber «escupido» en la cara a la ONU y Turquía; y de socavar al acuerdo destinado a posibilitar las exportaciones de grano a través del Mar Negro y a paliar la escasez de cereales en todo el mundo.

Rusia deberá asumir «toda la responsabilidad» si se rompe ese acuerdo, indicó un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, según el portal Ukrinform, para recordar el papel de supervisores del acuerdo del secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

«Es un ataque de (el presidente ruso) Vladímir Putin ante al secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan», según el comunicado emitido por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko.

Rusia está «socavando» el acuerdo, destinado a establecer corredores para la exportación de cereales desde el Mar Negro, afirmó por su parte el asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, a través de su cuenta en Telegram.

El propio Guterres condenó a continuación «de forma inequívoca» los ataques rusos perpetrados contra Odesa, a través de un mensaje en la red social Twiter del viceportavoz del Secretario general de la ONU, Farhan Haq.

En ese mensaje se recuerda que «ayer, todas las partes asumieron compromisos claros para garantizar el movimiento seguro de granos ucranianos y productos relacionados».

«Estos productos se necesitan desesperadamente para abordar la crisis alimentaria mundial y aliviar el sufrimiento de millones de personas necesitadas en todo el mundo. La plena implementación por parte de la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa», finalizaba el mensaje.

Las reacciones de rechazo se extendieron asimismo a la diplomacia de Estados Unidos, cuya embajadora en Kiev, Bridged Brink, recordó a través de twiter que el acuerdo sobre los cereales no lleva firmado ni 24 horas y que Rusia debía rendir cuentas por lo ocurrido.

Por parte de la Unión Europea (UE), el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó «firmemente» este sábado el ataque; y criticó a Moscú por su agresión contra un objetivo «crucial» para exportar cereal.

«Alcanzar un objetivo crucial para la exportación de cereal tras la firma de los acuerdos de Estambul es particularmente reprobable», escribió Borrell. Y añadió que el ataque también «vuelve a demostrar el desprecio total de Rusia por el Derecho y los compromisos internacionales».

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia