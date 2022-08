El actor Diego Bertie muere tras caer del piso 14 de un edificio

El actor y cantante Diego Bertie murió a los 54 años tras caer del piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores en Lima, Perú.

Según informó Mario Casaretto, Comandante General de los Bomberos, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

Diego Bertie fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda.

El actor habría sido llevado con vida hasta el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa donde perdió la vida.

El director de Comunicaciones de hospital confirmó que el actor falleció a las 4:28 a.m.

La noticia fue confirmada por su representante

Carlos Sánchez, mánager oficial de Diego Bertie, se mostró sorprendido por la noticia.

“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé qué más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, comentó bastante afectado.

Fuente. Infobae.com

