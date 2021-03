El Acuerdo Comercial Multipartes impulsa el crecimiento de la economía del Ecuador

Ecuador es el país entre los Andinos que más está aprovechando el Acuerdo Comercial Multipartes Unión Europea –Colombia /Ecuador/Perú.

A esa conclusión llegó el estudio de “Evaluación de Impacto del Acuerdo Comercial Multipartes” realizada por la consultora independiente BKP contratada por la Comisión Europea.

Acuerdo Comercial

El estudio, que pronto se hará público, analiza la implementación del Acuerdo Comercial y los efectos económicos, sociales y ambientales que ha tenido en los socios. El resultado es concluyente.

El Acuerdo comercial UE-Ecuador ha sido positivo para ambos socios comerciales, en particular para las exportaciones no petroleras de Ecuador donde las ganancias por sostenimiento e incremento de las exportaciones no petroleras fueron de USD 3.912 millones en los primeros cuatro años.

A pesar de la crisis mundial provocada por el Covid-19 y de la profunda recesión que ha vivido el país, el intercambio comercial de Ecuador con la Unión Europea impactó positivamente su PIB en 0.16%.

Las exportaciones de Ecuador

Durante 2020 las exportaciones ecuatorianas crecieron en 1.6% y alcanzaron EUR 3.062 millones mientras que las importaciones desde la UE cayeron en un 33%. Con estos resultados, Ecuador mantuvo su histórico superávit con la UE que llegó a EUR 1.5 millones.

El estudio también resalta otros impactos positivos del Acuerdo en las PYMES y en la economía popular y solidaria donde la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado para sus exportaciones.

Por el otro lado, el estudio analiza los retos que tienen que enfrentar las partes como por ejemplo: i) la limitada diversificación de productos, destacando que el desempeño en este tema depende mucho de la política comercial que aplica cada país; ii) la expansión del mercado de servicios, de las inversiones y de las compras públicas.

Las barreras comerciales

El estudio apunta a temas pendientes en el campo de las barreras comerciales, la agilidad en la gestión de comercio, así como el cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral y medio ambiental.

Finalmente, el estudio subraya los retos a los que ambos socios se enfrentan para lograr la reactivación económica post – Covid y su transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles, donde prima la economía verde y digital.