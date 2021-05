Un archivo de miles de documentos científicos y personales del famoso físico británico Stephen Hawking será conservado por el museo y la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. Las entidades buscan que el legado de Hawking prevalezca al lado de los patrimonios científicos de Isaac Newton y de Charles Darwin.

El público podrá observar las cartas que datan de 1944 a 2008, incluyendo documentos personales. Se incluye un relato sobre piratas escrito por Stephen a los seis años para su padre y guiones de Los Simpson con su personaje.

The archive of Professor #StephenHawking will join the archives of #Newton and #Darwin at Cambridge University Library @theUL in a historic agreement.



It will be made available to scientists hoping to continue his ground-breaking work in theoretical #physics. pic.twitter.com/wqMXnMEnyQ