El atrevido beso entre Gloria Trevi y Mónica Naranjo en pleno concierto

Gloria Trevi y Mónica Naranjo protagonizaron un inusual momento durante uno de los conciertos de su gira Valientes en Guadalajara, Jalisco.

La intérprete de «Todos me miran» beso en los labios a Mónica Naranjo desatando la emoción y gritos de los fans que acudieron a escuchar sus éxitos. Tras darse el beso, Gloria se ridigió al público y señaló: «Nos da miedo que nos guste«; Naranjo sonrió y respondió: «A mí no«.

De inmediato, Trevi, entre risas, recordó que tenía una relación romántica y era muy complicado separarse. «A mí si porque estoy casada. Mucha complicación un divorcio para irse con este mujerón (…) pues no lo echamos», dijo en medio de la ovación del público.

El video fue compartido por Gloria Trevi en su cuenta de Instagram y Mónica Naranjo reaccionó rápidamente. «A mí no es que me gustes… es que me encantas…», escribió la cantante española.

Los fanáticos de las artistas también reaccionaron al clip, que cuenta con más de un millón de reproducciones. «Grandes»; «Par de diosas»; «Que reinas», son algunos de los comentarios.

Incluso algunos famosos se sumaron a los comentarios; entre ellos, la actriz Consuelo Duval, se mostró «celosa» ante las muestras de cariño de Trevi y Naranjo. «Te amoooo taaaantooooi; Yaaaaa que no te esté besando la señorita«, escribió.