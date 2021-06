El camaleónico sonido de Maroon 5

Maroon 5 es un ícono del pop mundial. Esta banda ha cambiado tanto a lo largo de los años que recorrer su discografía de principio a fin se siente como una aventura musical. ¿Se anima?

“Ya no tengo ni idea de qué carajos en Maroon 5 a estas alturas, ocupamos un espacio bastante raro”, le dijo Adam Levine al diario The Independent hace unos años. Y, en cierta medida, tiene razón: Maroon 5 ha cambiado mucho desde esos primeros días en los que apareció en la escena musical; lo que antes era ese R&B romántico que conquistó al mundo en clásicos como She will be loved , se ha convertido en una mezcla extraña pero cautivadora de influencias y sonidos que se siente en sencillos como Don’t wanna know .

El álbum Songs about Jane , del año 2002, fue la joya con la que muchos llegaron a conocer a este icónico grupo. Canciones como This love y Must get out fueron cartas de presentación impresionantes a la voz de Adam Levine, a ese sonido de la banda que podía tomar el pop, el rock y muchos otros géneros más para crear algo único.

Luego, con canciones como Moves like Jagger , Maroon 5 añadió a su repertorio un espíritu lleno de funk y de pasos de baile que los hacían seductores, irresistibles a su público, que los convirtió de la noche a la mañana en un “sex icon” como ningún otro en el mundo del pop.

Pop de talla mundial: Maroon 5

De la emocionante Payphone hasta la explosiva y alegre Sugar , con el paso de los años hemos visto a esta banda transformarse, reinventarse, adaptarse a nuevos sonidos como ninguna otra. Su más reciente álbum, JORDI , es una colección que explora estilos que van desde el rap hasta el country, sin perder nunca la esencia del pop que ha llevado a Maroon 5 hasta donde está.

Para detallar esa curiosa e increíble transformación a lo largo de los años, hemos armado una playlist con las canciones más icónicas de Maroon 5, un recorrido desde sus clásicos hasta sus apuestas más recientes y más osadas. ¿Se anima a hacer este recorrido junto a nosotros?

