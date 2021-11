El cambio de Facebook que muchos usuarios y anunciantes esperan

Meta anunció que prepara grandes cambios para la red social Facebook en beneficio de la comodidad de sus usuarios y su mejor experiencia.

Este cambio busca que el usuario de Facebook tenga más control sobre la página de inicio, es decir la interfaz en la que navega apenas entra al sitio web o a la aplicación móvil, en donde se ven las publicaciones de perfiles personales y páginas.

Según el portal de noticias RT, “Con esta actualización planeada se podrá aumentar o reducir la cantidad de contenido que se desee ver de amigos, la familia, los grupos y las páginas a las que uno está subscrito, y los temas que interesan”.

En ese sentido el usuario de Facebook podrá elegir si quiere ver más contenido de sus amigos personales o de las páginas de memes, personajes públicos o medios de comunicación quiere ver con mayor frecuencia.

Los administradores de páginas que pautan publicidad en la red social también tienen una opción para decidir a quién se muestran sus anuncios dependiendo del contenido con el que el usuario interactúa.

“Cuando un anunciante selecciona uno o más temas, su anuncio no se entregará a las personas que hayan interactuado recientemente con esos tópicos en su ‘feed’ inicial, señaló la compañía”, publica RT.

Es decir un anunciante podrá decidir que su anuncio no sea mostrado a un perfil que interactuó con un contenido, por ejemplo racista, y entontes Facebook no mostrará la publicidad a los usuarios que hayan dado like, compartido o comentado publicaciones racistas.