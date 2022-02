El caso de la ‘mamá fit’ causa revuelo internacional

El caso de una mujer que fue a dejar a su hijo al colegio en su primer día de clases en ropa deportiva y fue acusada de usar un atuendo «inapropiado» en un contexto escolar genera amplio debate den redes.

La mujer identificada como Vanessa Medina, abogada, influencer y modelo fitness, fue grabada justo en momentos en que recogía al niño con ropa deportiva.

Una mujer recrimina la vestimenta de la madre

Las imágenes tienen la voz de una mujer que dice en referencia a Medina: «Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, qué asco», según señala el medio digital ElDeber.com.

El video que se volvió viral en redes sociales generó un gran debate respecto a si debe ir así a un colegio de niños, sin embargo, también muchos alabaron su figura y le pidieron recomendaciones.

‘Hot’ mum hits back at other parents who claim her outfit is ‘inappropriate’ for the school run pic.twitter.com/t0jKL62Wz2 — The Sun (@TheSun) February 7, 2022

De todas formas, la que se llevó la peor parte fue quien grabó, que se ganó el repudio general en los comentarios.

Respuesta de Medina

A través de Facebook, la mujer se refirió a la divulgación y comentarios de estas imágenes, señalando que a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante muchos mensajitos, muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras tan lindas defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona donde esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito».

Junto con asegurar que los planes de la mujer que la grabó «no salieron como hubiera querido», dijo también que » tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mi».

Agradeció las muestras de apoyo

Sin embargo, no quiso explayarse más sobre el intento de «funa» y volvió a agradecer a «todas esas personita que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lagrimas de felicidad, supe qué hay más personas buenas, empaticas , y con amor en sus corazones».

«Soy una Mami Fit que trabaja y cuido q mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores», finalizó señalando en la publicación.

Revuelo internacional

El video se volvió viral en redes y rápidamente llegó a todos los continentes, siendo recogido incluso por algunos de los diarios más leídos de Europa.

Uno de ellos, The Sun, publicó una nota sobre este caso titulando «Mamá Hot responde a otros padres que afirman que su atuendo es inapropiado para ir a la escuela».

En este texto se da cuenta de la historia de Vanesa, las críticas de apoderados y de redes sociales, además de su respuesta a través de estas mismas plataformas.

