El ciclista Egan Bernal dio positivo para COVID-19 luego de ganar el Giro de Italia

El colombiano Egan Bernal dio positivo para coronavirus luego de ganar la última edición del Giro de Italia, una de las competencias más importantes del mundo del ciclismo. De acuerdo con medios internacionales, el ciclista está aislado y se encuentra bien de salud en su residencia en Mónaco.

Bernal tenía planeado regresar a Colombia para un homenaje por su gran victoria el próximo lunes. Sin embargo, el contagio de él y su novia, María Fernanda Gutiérrez, posterga su viaje y la celebración, la cual tendrá lugar en Zipaquirá, su ciudad natal.

Egan Bernal has tested positive for COVID-19 following a routine test on Thursday ahead of his planned return to Colombia this weekend.