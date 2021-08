El concurso para seleccionar al nuevo Contralor General del Estado no arranca. Según el presidente subrogante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se debe a la falta de presupuesto. Juristas aseguran que de no iniciarse el proceso, las acciones de control podrían ser anuladas por la función judicial.

El reglamento para el concurso de selección del nuevo Contralor General del Estado está listo desde hace dos semanas. Sin embargo, el proceso no arranca.

David Rosero, presidente subrogante del CPCCS, indica que lo que falta es dinero y que aunque ya solicitaron el presupuesto desde el pasado 20 de julio al Ministerio de Finanzas aún no han tenido una respuesta.

Incluso, el 2 de agosto, por medio de un escrito Rosero pidió dialogar con el principal de la cartera de Estado; pero tampoco hubo respuesta.

No obstante, el consejero Hernán Ulloa cree que esta situación no es el único problema que detiene el proceso y dice que habrían otros intereses para que el concurso no se lleve a cabo de forma ágil.

Para el constitucionalista Rafael Oyarte, el concurso debe iniciarse lo más pronto posible; pues, según dice, podrían producirse nulidades en las acciones de control y en las responsabilidades que llegue a detectar la Contraloría bajo el mando de Carlos Riofrío.

Una vez que el CPCCS tenga el presupuesto, deberá crear una comisión ciudadana de selección que se encargará de ejecutar las bases del concurso.

Más detalles sobre el concruso para seleccionar el nuevo contralor en el siguiente video: