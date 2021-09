El emotivo mensaje de Salma Hayek por la muerte de su cuñada

La actriz mexicana Salma Hayek lamentó el fallecimiento de su cuñada, Florence Roger Pinault, hermana del empresario francés François-Henri Pinault, quien murió este lunes de una causa todavía desconocida.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz originaria de Coatzacoalcos le dedicó un emotivo mensaje: “Florence Rogers Pinault, mi amiga y mi querida cuñada. Hoy estás volando hacia lo desconocido y nunca más podré abrazarte”, comenzó Salma junto a una fotografía en la que posó con la hermana del empresario.

“Pero el sentimiento de tu bondad, tu fuerza, tu entusiasmo por la vida, así como la luz eterna de las estrellas brillando en tus ojos y más que todo la resonancia de tu risa vivirá en mi corazón para siempre. Descanse en paz, Florence Rogers”, concluyó

Aniversario

Este escenario pinta un panorama amargo en la familia Pinault Hayek, quienes hace tan solo unos días celebraron el cumpleaños número 55 de Salma con una fiesta sorpresa y decenas de flores que alegraron el aniversario de la actriz, asegura el portal Infobae.com

Desde su cuenta de Instagram la actriz admitió que conforme se acercaba su aniversario, menos se sentía con ganas de celebrarlo.

Sin embargo, el día de su cumpleaños, algunos amigos decidieron hacerle una fiesta sorpresa con tres pasteles diferentes, magdalenas y un inesperado regalo: decenas de flores que terminaron en su jardín y que también fueron enviadas por algunos amigos de la actriz.

“En este último cumpleaños me sentía muy cansada, no quería celebrar, tampoco quería fiestas. Y aun así, muchas personas llegaron, sin invitación. No quería nada y, ¡miren todas las flores hermosas! Hice un jardín porque estoy muy agradecida por todo el amor de todos los que me enviaron flores”; contó a sus seguidores mientras enseñaba el jardín que montó con todas las flores que recibió.

Fuente: Infobae.com