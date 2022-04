El emotivo mensajes de Érika Vélez al cumplir sus 40 años

“No puedo creer que ya cumplí mil novecientos ochenta y dos años de vida” así empieza el mensaje que la actriz Érika Vélez escribió en su cuenta de Instagram al cumplir sus 40 años.

La manabita acompañó el mensaje con varias fotografías de ella.

Vélez mencionó que no todo ha sido felicidad por la pérdida de seres queridos:

“Los que han estado cerca de mi este inicio de año saben que no la estaba pasando muy bien por muchos factores, entre ellos la muerte de mi abuelo y de una amiga que adoro y que tontamente asumí que vería cuando “pare” de trabajar (nunca paro) y por eso he perdido momentos increíbles con la gente que amo”.

Sin embargo, resaltó que se siente agradecida por todo lo conseguido a lo largo de estos años:

“Hoy decidí no darme palo, justamente porque tengo mucho que agradecer. Por la familia maravillosa que tengo, mis amigos, amigas incondicionales, por mi trabajo que además de llenarme de alegría me ha permitido conocer personas maravillosas de muchos lugares que siempre me hicieron sentir en casa cuando estaba lejos de los míos.

Sobre su carrera profesional la actriz ecuatoriana dijo:

“Crecer en este medio no ha sido fácil, que gente que no te conoce hable de ti y se inventen tantas cosas (muchas ya rayan de ridículas) sin pensar el daño que pueden generar, pero gracias también porque me han enseñan a levantarme con más fuerza, a aferrarme más a mi gente linda y a mi divino Niño”.

El cumpleaños de Erika Vélez fue el 3 de abril, y aunque sí, suman 40 sus años de vida, sus fotografías muestran que la edad no le causado ningún efecto.

“Gracias mil por este recorrido lleno de aprendizajes y a todos los que forman parte de mi día a día” añadió.

Para finalizar su publicación, Vélez invitó a sus seguidores a deslizar las fotografías de su publicación para que se enteren como se siente el día de su onomástico.