El encanto de los covers

Como poder volver a escuchar una canción que nos encanta por primera vez; así se siente escuchar un buen cover. Por suerte, tenemos una lista de reproducción que le puede dar esa sensación una y otra vez.

Escuchar un buen cover es una grata sorpresa, como encontrarte con un viejo amigo del colegio.

Se ve diferente, suena diferente, pero la esencia está ahí. Con las canciones pasa igual: un artista hace y deshace, pone su voz y cambia un poco las letras, la toca con otros instrumentos y la lleva incluso a otro género.

Pero,en el fondo, esa canción que amamos sigue siendo la misma; de hecho, ¡puede ser hasta mejor!

Reunimos en esta playlist los covers más icónicos, impresionantes y únicos de la historia. Aquí está la legendaria voz de Joe Cocker dándole mucha más fuerza y emoción a la canción de los Beatles, With a little help from my friends.

Aquí podemos ver cómo el misterio en las letras de David Bowie ser interpretado por la voz de Kurt Cobain cuando canta The man who sold the world.

Está Ellie Goulding llenando de nostalgia y melancolía el clásico de Elton John, Your song.

Una colección llena de covers como la que les traemos aquí es una caja de sorpresas bastante agradables; es como poder volver a escuchar una canción que nos encanta por primera vez. ¿Y se pueden imaginar algo más emocionante que eso?

