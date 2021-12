El error por el que Ernesto recibió un delantal negro

Un nuevo capítulo llenó de emociones se vivió en MasterChef Ecuador. En esta ocasión los participantes se enfrentaron en un desafiante reto de la caja misteriosa y en 45 minutos tuvieron que preparar un plato que les recuerde a su infancia.

Los cocineros recordaron momentos duros de sus vidas. “Mi papá nos maltrataba. Entonces yo no iba a aguantar eso y me fui a los nueve años de la casa. Dormía en el terminal de Guayaquil”, dijo Klever.

#MasterChefEcuador | La infancia de Klever fue muy dura pero ahora ha llegado muy lejos. pic.twitter.com/sXIqbMEyxK — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

Además, ya en las cocinas Ernesto aseguró que el reto es muy emocional para él. “Una semana antes de la audición en Guayaquil mi madre falleció”, dijo y no pudo contener las lágrimas.

#MasterChefEcuador | Este reto resulta muy emocional para Ernesto debido al fallecimiento de su madre y ahora en honor a ella creará un gran plato. pic.twitter.com/jo4kgRgMrX — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

Tras presentar los platos de la primera parte del reto, los jueces decidieron que Ana suba al balcón. Ella competirá por el Pin del Chef y además, decidió los ingredientes que los participantes tuvieron que incluir en el reto creativo

#MasterChefEcuador | Cocinar un plato gourmet con snacks es muy complicado pero los cocineros tienen sus preferencias. pic.twitter.com/GFboGRANyd — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

A Carolina no le fue bien al pasar al atril. Los jueces aseguraron que le faltó imaginación y debió preparar un plato a la altura de MasterChef

#MasterChefEcuador | Carolina falla esta vez en su plato, la guarnición es el mayor problema. pic.twitter.com/AnHkT4nLGC — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

Klever por su parte, preparó una torta con cuatro tipos de quesos que sorprendió a los jueces. “Esta fantástica. Es lo mejor que he probado en MasterChef. A mí no me sorprenden mucho con la comida”, le dijo el chef Rausch.

#MasterChefEcuador | Klever crea un plato tan bueno que el chef Rausch le ofrece comprar la receta. pic.twitter.com/Cr7Ech7ezu — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

Sin embargo, Ernesto fue quien cometió más errores. «Trate de resolver como pude, pero no. No pude trabajar con ese elemento. Bien jugado por parte de Anita al darme el chupete”, dijo.

“Ernesto no creo que viene al caso darte una crítica. En todo caso, no es un plato que salió ni la altura ni le diste ningún valor al producto”, le dijo la chef Carolina. Por esta razón, Ernesto recibió un mandil negro.

#MasterChefEcuador | Indiscutiblemente el plato de Ernesto es hasta ahora el peor de la noche. pic.twitter.com/ZSFiHUpj81 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

El ganador de la segunda parte del reto fue Klever y él competirá con Ana por el Pin del Chef

#MasterChefEcuador | Klever es el gran ganador del reto creativo, realmente su plato fue excelente. pic.twitter.com/JacZa9k6WE — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 14, 2021

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo