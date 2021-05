El examen que podría indicar que tiene un aneurisma aórtico

Un aneurisma aórtico podría resultar ser un cuadro fatal para quien lo padece y si bien no presenta síntomas, este test fácil podría dar una pista.

Investigadores de la Universidad de Yale desarrollaron un estudio que concluyó que un simple ejercicio con la mano podría dar luces sobre una condición cardiovascular grave.

Se trata de un aneurisma aórtico ascendente, una dilatación de las arterias principales del cuerpo humano que puede resultar fatal para quien lo padece. El problema es que por lo general este cuadro no presenta síntomas.

Pero gracias a este estudio, publicado en The American Journal of Cardiology, todos pueden hacer un simple examen con su mano para saber si podría padecer de un aneurisma aórtico.

Según el portal de noticias RT, » Basta con extender la mano con la palma hacia arriba y alargar lo más que se pueda el pulgar en dirección al dedo meñique. Que el pulgar llegue hasta el centro de la mano es lo normal. Sin embargo, cuando cruza el borde de la misma, podría tratarse de un signo de un aneurisma aórtico».

