Los fanáticos empedernidos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) siguen en la incertidumbre. Tras los últimos capítulos de la primera temporada de ‘WandaVision’, los seguidores se preguntan ¿habrá más episodios en los que se esclarecerá las dudas originadas por la serie?

Lo que se sabe es que WandaVision se pensó como una miniserie. Sin embargo, se cree que luego del éxito de la primera temporada, los productores podrían trabajar en una segunda.

De 10 capítulos y estrenada el 15 de enero de 2021, ‘WandaVision’ sigue la historia de Wanda Maximoff y Vision, dos vengadores que participaron en los eventos de “Avengers: Infinity War”. Tras la muerte de Vision, Wanda recupera su cuerpo y se lo lleva a un pueblo llamado ‘WestView’.

La vida de los pobladores cambia cuando Wanda libera gran parte de su poder y logra resucitar a Vision, al menos en el campo de magia que rige a toda la ciudad. La serie tuvo una gran acogida por los fanáticos y además fue una de las sorpresas en el catálogo de Disney+.

La historia fue anunciada como una miniserie completa que conectaría con “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, secuela de Doctor Strange. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige declaró que la segunda temporada podría darse, dependiendo del desarrollo de las películas y series del UCM.

“Lo divertido del MCU está en los cruces entre las series y películas, así que todo cambiará según la historia. A veces continuaremos (una serie) con una temporada 2, otra veces en una película que dará a pie a una nueva serie”, aseguró Feige.

Las noticias de un alargamiento de la historia podría darse luego de que Disney y Marvel estrenen casi todos sus proyectos. Por lo pronto, se espera el estreno de ‘The Falcon and the Winter Soldier”, el 19 de marzo de 2021, y “Loki”, el 11 de junio del mismo año.

Fuente | DenOfGeek/Deadline