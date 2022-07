El extraño fenómeno atmosférico que se registró en una ciudad de EEUU

Un extraño fenómeno sosprendió a los habitantes del estado de Dakota del Sur, EE.UU., pintando de un verde esmeralda al cielo sobre la ciudad de Sioux Falls.

El fenómeno estuvo acompañado de una tormenta eléctrica que causó precipitaciones de unos 10 cm de espesor y feroces ráfagas de viento en toda la ciudad.

El fenómeno natural llamado ‘derecho’ es una tormenta de viento que generalmente coincide con tormentas eléctricas, y normalmente se extiende a centenares de kilómetros.

GOODNESS GREEN. This is a look at the sky in Sioux Falls right now as severe storms push through from one of the DOT cams. #SDwx @foxweather pic.twitter.com/VhSEvxpE1D