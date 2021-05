El famoso meme del ‘chico drogado’ será vendido en línea

El meme del ‘chico drogado’ fue uno de los primeros que se hizo famoso en Internet y los usuarios crearon miles, por no decir millones, de variantes del mismo.

Casi diez años después del aparecimiento del meme, su protagonista reveló su identidad a través de su cuenta personal y oficial de Twitter.

Se trata de Connor Sinclair, un joven británico, quien asumió la identidad del protagonista del meme, imagen en la que su rostro parece que estuviera bajo el efecto de alguna sustancia.

«Según portales especializados, ese meme, conocido como el ‘chico 10’, ‘Stoner Stanley’ o ‘el drogado’, y que por lo general va acompañado de textos diversos, surgió en 2011 en un grupo de Reddit sobre cannabis. En declaraciones a Daily Dot, Sinclair dijo que la conexión de su imagen con la marihuana fue una de las razones por las que decidió permanecer en el anonimato», publica el portal de noticias RT.

Tras revelar su identidad, Sinclair dijo que venderá el NFT de su famoso meme (token no fungible por sus siglas en inglés) y lo hará en el sitio especializado en pujas digitales conocido como Foundation.

Yes it's me. The Real Deal 👋



10 years of 10 Guy 🙌



The Original 10 Guy meme NFT going live in the near future.



Watch this space 😀 pic.twitter.com/aZ1kzipOu7