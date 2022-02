El FBI investiga la ola de amenazas bomba contra universidades negras

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este miércoles que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investiga las amenazas bomba que han recibido durante los últimos días varias universidades de la comunidad negra.

«Los estadounidenses tienen derecho a estar seguros en el trabajo, en los lugares de culto y en la escuela. El FBI está investigando las amenazas contra nuestros colegios, universidades y lugares de culto históricamente negros. Debemos hacer frente a cualquier amenaza de violencia en nuestras comunidades», aseveró la vicepresidenta en Twitter.

Más de una decena de universidades fundadas para servir a la comunidad negra de Estados Unidos han recibido amenazas de bomba durante los últimos días, lo que en algunos casos ha conllevado el cierre de campus y la alteración de sus actividades.

Entre las instituciones amenazadas está la Universidad de Howard, prestigioso centro de estudios de Washington donde estudió Harris, que el pasado 1 de febrero recibió de madrugada una amenaza de bomba, si bien la Policía inspeccionó sus instalaciones y no halló ningún artefacto explosivo.

También recibieron amenazas similares la Universidad del Distrito de Columbia, la Universidad Morgan (Maryland), la Universidad Coppin (Maryland), la Universidad Fort Valley (Georgia), la Universidad Estatal de Kentucky, la Universidad Xavier de Luisiana y la Universidad Edward Waters (Florida), entre otras.

La congresista demócrata Alma Adams, fundadora del caucus del Congreso que defiende las universidades históricamente negras, denunció en un comunicado que es la «segunda ronda» de amenazas contra este tipo de centros en menos de un mes.

Las universidades negras son instituciones de enseñanza superior establecidas en Estados Unidos durante la etapa de la segregación racial para servir a la comunidad afroamericana, de las que todavía existen cerca de un centenar en todo el país.

Estas amenazas tuvieron lugar el mismo día en que comenzó el Mes de la Herencia Negra, una celebración que durante febrero conmemora la historia de la diáspora africana.

Black history is American history.



As Black History Month begins, we honor those who built America from its foundation and still work every day to make this country stronger and more free. We must remember our history, not just this month but every month. pic.twitter.com/y2VX11mhE7