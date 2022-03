«Quiero ayudarles. Es tan sencillo como eso», declaró recientemente el veterano francotirador de las Fuerzas Armadas canadienses, conocido solo como ‘Wali’. Apodado así durante su estancia en Afganistán, el soldado asegura que se unirá a la legión extranjera de élite en Ucrania para combatir contra las fuerzas rusas.

Un buen francotirador tiende a conseguir alrededor de 5-6 muertos por día. Un gran francotirador consigue entre 7-10, que es parte del grupo de élite de francotiradores que están en una clase diferente. Por su parte, Wali puede proporcionar hasta 40 muertes por día en una campaña productiva, números que lo han convertido en una leyenda entre los militares del mundo, apunta el portal Marca.

Medios internacionales aseguran que Wali, ahora programador informático de 40 años, entró a Ucrania con un grupo de veteranos británicos y canadienses la semana pasada. En una reciente entrevista con la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC), Wali dijo que: «Tengo que ayudar porque hay gente aquí que está siendo bombardeada solo porque quiere ser europea y no rusa».

Previamente, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski hecho un llamamiento a los extranjeros para formar parte de una brigada internacional. Y así luchar ‘codo a codo’ con las fuerzas ucranianas, ante la escalada rusa en gran parte de la nación.

