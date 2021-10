El futbolista Patrice Evra revela los abusos sexuales que sufrió en su adolescencia

El antiguo internacional francés Patrice Evra, que después de una carrera de éxitos en particular en el Manchester United y en el Mónaco colgó las botas hace algo más de dos años, decidió contar ahora que tiene 40 años los abusos sexuales que sufrió en el entorno escolar cuando era adolescente.

La prensa francesa se hace eco de las revelaciones que aparecen en la biografía de Evra («I love this game») que se publicará el próximo día 28 en el Reino Unido sobre ese episodio que ocurrió cuando tenía 13 años y que no se lo había contado ni siquiera a su madre hasta hace dos semanas.

«Lo más difícil fue contárselo a mi madre. Ella dijo que sentía no haberse dado cuenta y que, si seguía vivo [el profesor], lo mataría», contó. «Soy consciente de que mi madre y mi familia investigarán el tema para ver si pueden demandarle, pero la verdad es que enterré esto tan profundamente… Nunca he pensado en ir a juicio«, agregó.

El supuesto agresor fue el director del colegio, que había propuesto alojarlo tres días a la semana para evitarle los desplazamientos entre el domicilio familiar y el nuevo centro escolar al que se había inscrito porque le ofrecía una mayor proyección de cara a sus aspiraciones deportivas.

Según los extractos de la biografía publicados por The Times, que también entrevistó al exfutbolista, el director pasaba las manos bajo la colcha de la cama en la que dormía para tocarlo. Una noche le forzó incluso a una felación.

FUERTE MENSAJE DE EVRA

La razón de Evra para contarlo ahora es que, según sus propias palabras, es que quiere incitar a que los chicos que sufran una situación parecida «tengan el valor» de hablar y no se sientan culpables como él sí se sintió.

“No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”, reveló durante la entrevista con The Times.

Llegó a mentir a la policía que, cuando tenía 24 años, le llamó para preguntarle si había sido víctima de abusos por el mismo responsable del centro escolar sobre el que había sospechas.

«Haber vivido con esto es una de las cosas de las que más me arrepiento porque habría podido ayudar a mucha gente. Estoy harto de esta masculinidad tóxica. Para mi padre, llorar era un signo de debilidad, pero no es así«, subraya ahora el exjugador. En resumen, prefiere «ser fuente de inspiración y un ejemplo en lugar que una simple víctima».

«Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo», agregó.

«Sé que ustedes solo ven a la fuerte, positiva y feliz Patrice, pero también hubo cosas difíciles en mi vida … Como mi madre devastada dice que eso me hizo quien soy», escribió Evra en su cuenta de Twitter junto a la entrevista con The Times.