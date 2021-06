El género de Loki desató un debate en redes sociales

Disney Plus está a punto de estrenar la nueva película de Loki, el personaje de Marvel Comics, sacado de la mitología nórdica, en la que es conocido como ‘El Dios del Engaño’.

En el avance del filme se ve el expediente de Loki y en el documento llamó la atención de miles de usuarios y seguidores y se trata del género del personaje.

Según los medios internacionales, el género que se detalla en el expediente de Loki es «fluido», y ese pequeñp detalle desató un debate en redes sociales por parte de usuarios y fanáticos muy atentos.

Una parte de los fans de las películas de Marvel alegaron que el hecho de que Loki sea asignado como género fluido responde a una necesidad de inclusión que marca los relatos audiovisuales desde hace algunos años.

Pero otros, más sensatos, dijeron que era lo correcto pues Loki, el dios del engaño, tiene la capacidad de tomar la forma de un hombre, una mujer o incluso de animales, según sea su necesidad.

«Cualquiera que se queje de esto no tiene ni idea de mitología nórdica. Ser de género fluido es una de las cosas por las que Loki sería conocido», comentó un internauta.

Otro usuario de redes sociales apuntó que ese detalle puede responder a un elemento que resalte en la película, como que el personaje tome forma de mujer para la nueva historia que se estrenará el miércoles.

POV: You've just arrived at the TVA 🕰 Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/mZvuDUjbMy