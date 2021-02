El GIF ‘Nyan Cat’ fue subastado por más de 500 000 dólares

Uno de los primeros ‘memes’ que apareció en la red fue el de Nyan Cat, un GIF en el que se veía a un gato volando por el espacio y que dejaba una estela de colores a su paso.

Este mítico GIF fue creado por Chritopher Torres, residente en Texas, Estados Unidos, y quien, para celebrar el aniversario diez de la animación decidió venderla en una subasta.

Just opened up the flood gates to the future of meme economy in the Crypto universe, no big deal~



But seriously, thanks for believing in Nyan Cat all these years. I hope this inspires future artists to get into #NFT universe so they can get proper recognition for their work! pic.twitter.com/JX7UU9VSPb