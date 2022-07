«El Gran Colapso»: Científicos revelan la fecha del fin del mundo

Un grupo de científicos de la Universidad de Princeton causaron revuelo a nivel mundial al publicar una fecha estimada del fin del mundo.

En el artículo, que fue compartido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los expertos pronostican un desenlace más reciente del esperado.

Los científicos hacen referencia a la explicación del astrónomo Edwin Hubble, quien demostró que el Universo tiene un proceso de expansión, la misma que tiene relación con el Big Bang. La teoría es conocida como el Big Crunch o Teoría del Gran Colapso.

La base de esta teoría es que después de casi 14 000 millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a reducirse; lo cual supondría su final.

Además, bajo esta teoría, entra en contexto el concepto «energía oscura» que se trataría de una entidad invisible que parece funcionar en contra de la gravedad, causando que los objetos más masivos del universidad estén lejos en vez de unirlos. Y, de esta manera, se demostraría la contracción del Universo y no su expansión por lo que se desencadenaría el final.

A partir de esta teoría, advirtieron que la expansión del universo se está acelerando y podría terminar «sorprendentemente pronto» para la percepción de la comunidad científica.

De acuerdo a los tres científicos, el Gran Colapso se daría en unos 65 millones de años. Sin embargo, los especialistas alertan que no se debería confiar porque el tiempo es breve en comparación a la duración del Universo.

Según Matt Caplan, físico de la Universidad de Illinois, el fin del mundo sucedería de manera espectacular; las estrellas dejarían de nacer, las galaxias pasarían a negro y los agujeros negros se evaporarían, dejando así solo energía y partículas subatómicas.