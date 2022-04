El hábeas corpus concedido a Jorge Glas es irregular, aseguran varios abogados

El hábeas corpus concedido al exvicepresidente Jorge Glas es irregular, aseguran varios abogados. Sostienen que es inejecutble porque no se precisa sobre qué causa se concede.

Además, afirman que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no puede cumplir la excarcelación y debería apelar la decisión del juez de Manglarlto.

Analizada la actuación del juez Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, que concedió hábeas corpus a Glas, algunos abogados sostienen que es irregular. Además, indican que tiene varios vicios de forma y de fondo que deberían impedir que esa disposición se cumpla.

La sentencia del juez de Manglaralto, que no era el competente porque Glas esta en Latacunga y no en esa parroquia de Santa Elena, no precisa a que causa, de todas las que tiene el exvicepresidente, le concede el hábeas corpus.

«Se refiere a una prisión y que se adopte medidas alternativas. Las medidas alternativas son a la prisión preventiva, no respecto de las sentencias condenatorias, en este caso. Como no hay ninguna identificación de que se trata no se le puede dejar en libertad», explica el abogado constitucionalista, Rafael Oyarte.

Además, no se puede conceder hábeas corpus a una sentencia ejecutoriada. Por ello, el abogado penalista Ramiro García explica que el SNAI no puede cumplir esa disposición judicial.

«Hay cosas que están poco claras y que inclusive tornan a esta decisión como inejecutable», añade García.

Más detalles sobre el hábeas corpus de Glas en el siguiente video: