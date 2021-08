El huracán Ida toca tierra en EE.UU. con vientos de 240 km/h

El ojo del «extremadamente peligroso» huracán Ida tocó tierra este domingo en Luisiana (EE.UU.) con vientos máximos sostenidos de unas 150 millas por hora (240 km/h) y ráfagas todavía más intensas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un boletín especial, el NHC indicó que Ida impactó como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (daño catastrófico: puede arrancar los techos) ), cerca de Port Fourchon, situado unas 50 millas (80 km) al suroeste de Nueva Orleans, ciudad que teme pueda revivir la tragedia causada hace hoy justo 16 años por el huracán Katrina, en la que murieron más de 1.800 personas.

No en vano, los meteorólogos ya han advertido de que Ida puede causar una marejada y vientos huracanados «catastróficos» en la zona costera de Luisiana.

El ojo del huracán entró a EE.UU. cerca de Port Fourchon, donde tienen su base terrestre 250 empresas del sector petrolero; y que representa cerca del 18 % del suministro del petróleo del país, según datos de la Cámara de Comercio local.

VIDEO TOMADO DESDE EL INTERIOR DEL OJO DEL HURACÁN

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq