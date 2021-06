El Jam de los aries

Como los aries, esta es una playlist llena de fuerza y energía, que nos viene tan bien a ellos como a todos los demás en nuestro día a día.

Dicen que los aries son una bomba de energía y ambición; dicen que son aventureros, son los primeros en lanzarse a vivir nuevas experiencias, son gente que no le tiene miedo a las emociones fuertes, o a sentir fuertemente. Los aries son los líderes que inspiran a todos quienes están a su alrededor, son quienes se arriesgan para conseguir lo que desean. Son baterías que cargan de energía a todos aquellos que están a su alrededor.

Y, basados en eso, hemos creado la mejor selección musical para todos aquellos que se identifican con este emocionante signo del zodiaco.

Horóscopo musical: aries

Por supuesto, no se necesita ser aries para disfrutar de música llena de energía e ímpetu, pero si eres aries y estás de humor para, no te puedes perder esta lista de reproducción que hemos preparado para ti. En esta selección encontrarás canciones con las que te puedes identificar y temas que llenarán de energía tus días, desde la fuerza de Demi Lovato en Warrior hasta la actitud de taylor Swift; desde Thunder , ese icónico himno que nos inspira a seguir adelante, hasta We are the champions , ese épico canto que nos llama a la victoria.

Así no sea su signo del zodiaco, todos necesitamos un poco de esa actitud aries en nuestras vidas. ¿Por qué no sentirla en forma de música, entonces?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.