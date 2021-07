El legado de Amy Winehouse

Amy Winehouse partió de este mundo con tan solo 27 años de edad y dos álbumes lanzados. Aún así, su legado dejó una huella imposible de olvidar.

“Llevar una vida de rock and roll ha probado ser fatal para muchos artistas, pero pocos son una pérdida tan grande para la música como Amy Winehouse”, escribió The Guardian cuando Amy Winehouse, con tan solo 27 años, falleció tras una larga lucha contra las adicciones y la depresión.

Y pese a que fue muy pronto, pese a ser tan joven, pese a que apenas tenía dos álbumes en su catálogo… Pese a todo eso, se convirtió con facilidad en una de las más grandes artistas de nuestra generación.

Para empezar, la voz de Amy era y es inconfundible. No solo es rica y única, sino que también vibra llena de personalidad; se siente en cada palabra, en cada nota la influencia de esos discos de jazz que escuchaba cuando apenas era una niña, se palpa el sonido de soul que inspiró cada una de sus canciones.

Amy Winehouse

También se puede escuchar la tristeza, la melancolía que carga su voz y que carga cada una de sus canciones, desde la nostalgia de su álbum Frank hasta la oscura mirada al mundo y a la vida de Back to black (que le valió cinco premios Grammy): el resentimiento y la resignación de Stronger than me , su rítmica y cínica manera de hablar de las adicciones en Rehab , los malditos ciclos viciosos de los que canta en canciones como Back to black y en You know I’m no good .

Esa voz, llena de tristeza pero a la vez de resiliencia, sigue aquí. Es por eso que, para honrarla y tener el placer de escucharla de nuevo, hemos creado una playlist con lo mejor de Amy Winehouse y con el mar de canciones y artistas que su música ha inspirado. Un viaje imperdible por su historia, su voz y su legado.

