El lujoso regalo de Georgina para Ronaldo por Navidad

Tras la eliminación de Portugal a manos de Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Fútbol de Catar2022, el delantero portugués ha dedicado a pasar tiempo con su familia.

Y en las redes sociales ha compartido varios videos e imágenes de sus cotidianidad, sin embargo, el video que ha cautivado la atención de sus miles de fanáticos es el compartido por su pareja Georgina Rodríguez quien publicó un video que mostró cómo pasó la familia la Navidad.

En los primeros segundos, se puede ver a la modelo argentina con un vestido rojo escoltar a todos los integrantes hacia la puerta frontal de su hogar.

Al pasar el portón frontar, CR7 quedó sorprendido por el regalo que tenían preparado para él: un Rolls Royce Dawn cotizado en aproximadamente 330 mil dólares estadounidenses con un moño rojo.

Cristiano es una amante de los automóviles de alta gama y hasta tiene una impresionante colección distribuida en sus casas de Lisboa, Manchester y Madrid.

Con una sonrisa en el rostro, el futbolista se subió al vehículo y lo probó por primera vez en las inmediaciones de su casa.

Además, en el video se muestra la elegante mesa que preparó Georgina para celebrar la Navidad con sus seres queridos y documentó el momento en el que Papá Noel dejó los regalos.

