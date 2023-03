La jornada de partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League contó con la participación ecuatoriana. El Real Betis se llevó una goleada en su visita a Inglaterra, con goles de Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Wout Weghorst.

Los ‘diablos rojos’ aplastaron a los españoles, que descontaron con un gol de Ayoze Pérez y ahora el Betis enfrontará una eliminatoria muy complicada en el partido de vuelta, en condición de local, el próximo 12 de marzo.

Los ecuatorianos Énner Valencia y Piero Hincapié también compitieron en la jornada de la Europa League. Por parte del Bayer Leverkusen, el conjunto del defensa ecuatoriano jugó un gran partido y se llevó la victoria, con un marcador de 2-0, con goles de Kerem Demirbay y Edmond Tapsoba ante Ferencváros. El ‘tricolor’ jugó los 90′ minutos del encuentro y fue importante en el bloque defensivo.

Fenerbahce no tuvo una buena actuación en su visita a España. Perdió por dos tantos a cero frente al Sevilla de Jorge Sampaoli y dejó la eliminatoria con ventaja a favor del conjunto español. Los goles del compromiso los marcaron Joan Jordán, en el minuto 56, y Erik Lamela, en el 85.

El delantero ecuatoriano jugó hasta el minuto 82 y fue sustituido por el italiano Joao Pedro. Valencia no tuvo gran incidencia en el juego, pero el atacante buscó varias opciones de gol que no se completaron. La vuelta se jugará el próximo 12 de marzo en Turquía.

El delantero ecuatoriano tuvo una acción en la que pudo marcar un ‘golazo’. La prensa española catalogó a la jugada con un posible ‘gol de Europa’. En un acción en el primer tiempo del encuentro, ‘Superman’, como se conoce a Valencia, vio salido al portero del Sevilla, Marko Dimitrovic, y sacó un remate de larga distancia desde el medio campo de juego. El balón salió centímetros fuera de la portería y Énner, que tuvo más de una opción de gol en el encuentro, no pudo marcar.

Entre otros resultados de la jornada, los italianos, que jugaron en condición de local, ganaron. La Roma venció a la Real Sociedad por 2-0, mientras que la Juventus también sacó la ventaja con la mínima en el partido de ida.

El gol lo marcó el argentino Ángel Di María en el segundo tiempo y el equipo italiano sacó la victoria frente al Firburgo. Mientras que el Arsenal no pudo superar a los portugueses y el encuentro terminó 2-2 ante el Sporting Lisboa de Portugal.

