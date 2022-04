El mayor Stepan Tarabalka apodado como ‘el fantasma de Kiev’ murió en combate

El legendario piloto de caza apodado como “El Fantasma de Kiev” murió en batalla después de que Ucrania afirmara que derribó 40 aviones de combate rusos durante la guerra.

El valiente combatiente se hizo popular al comienzo de la invasión de Putin cuando el ejército ucraniano compartió una imagen de él afirmando que había derribado 6 aviones rusos.

El mayor Stepan Tarabalka, de 29 años, murió el 13 de marzo mientras luchaba contra fuerzas enemigas “abrumadoras”, informó el Times.

Fuentes ucranianas confirmaron la identidad y su muerte y agregaron que esperaban que su casco y sus gafas salieran a la venta en una subasta en Londres.

El joven de 29 años del pueblo de Korolivka en el oeste de Ucrania ha dejado atrás a su esposa Olenia y a su hijo de ocho años, Yarik.

Se le otorgó póstumamente la máxima medalla de Ucrania por su valentía en el combate, la Orden de la Estrella Dorada, con el título de Héroe de Ucrania.

En marzo, el ejército ucraniano compartió una instantánea que mostraba a una persona con una máscara de oxígeno en la cabina de un avión de combate MiG-29, con la leyenda “Hola, ocupante, ¡voy por tu alma!”.

El llamado Fantasma de Kiev se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la invasión de Vladimir Putin después de que funcionarios del gobierno ucraniano compartieron propaganda del piloto enmascarado que parecía derribar aviones enemigos.

Las imágenes supuestamente mostraban el avión MiG-29 volando por el aire antes de destruir seis aviones del Kremlin el primer día que Putin lanzó su guerra.

A fighter pilot known as the Ghost of Kyiv died in an air battle last month after allegedly shooting down more than 40 Russian aircraft https://t.co/UCe1dS1iog