El mejor Pop latino

Esta es una selección con las canciones del pop que ponen a cantar y bailar a todo un continente.

Si se siente perdido ante el amplio e intrincado panorama del pop latino, aquí estamos para echarle una mano: en esta ocasión le traemos una playlist que reúne los grandes éxitos del pop en español, los hits que dan de qué hablar y que nos ponen a cantar apenas los oímos. ¡Es una colección con lo mejor de lo mejor del género!

En esta playlist están todos los grandes artistas que dominan las listas con su música: está el sensual ritmo de Kali Uchis en Telepatía , el espectacular dueto de Mon Laferte con Gloria Trevi en La mujer , la romántica voz de Sebastián Yatra en Un año , la aguda crítica de Aitana en Ni una más .

Y por supuesto está lo nuevo del maestro Andrés Calamaro junto a la estrella de la música Alejandro Sanz “Flaca” una nueva versión del éxito del artista. Pero el sencillo no llega solo, viene con el anuncio del nuevo álbum de duetos de Calamaro “ Dios los cría” que verá la luz el 27 de mayo y que cuenta con el talento de artistas como Raphael, Julio Iglesias, Juanes, Vicentico, Mon Laferte, Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Carlos Vives, entre otros.

Top Pop Latino

No podemos dejar de destacar también lo nuevo de la mexicana Danna Paola y del ecléctico venezolano Lasso, que se juntaron para crear Ladrones, un tema que los artistas llaman un “reggaetón con pena”, una mirada a esas relaciones en las que sabemos que no deberíamos meternos pero en las que terminamos de igual manera. El título es una referencia a quienes roban un beso que no deberían, como “ladrones”. Con dos de las voces más reconocidas del pop latino, este es un tema que está llamado a ser un éxito para todo el verano, marquen nuestras palabras.

¿Qué espera para perderse en nuestra lista de reproducción, en el maravilloso mundo de las melodías y letras pop que están conquistando a Latinoamérica?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.