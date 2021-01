El mensaje de Cristhian Noboa tras la muerte de Efraín Ruales

3 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 27 Segundos

El jugador ecuatoriano Cristhian Noboa lamentó el fallecimiento de su amigo Efraín Ruales y publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. Ellos se conocían desde la infancia y a lo largo de los años formaron una gran amistad.

«Desde que tengo uso de razón juego al fútbol. Es un amor inmenso, es mi motivación, es mi cura, es mi psicólogo, es mi fortaleza, es mi vida. Y hoy tuve que hacerlo una vez más y es la primera vez que no tuve ganas de hacerlo, que me siento impotente, que me faltaba algo», escribió el futbolista.

«¡Te has ido hermano de mi vida! ¡Demasiado pronto! Sé que ya estás reunido con nuestro papá Dios y ‘Toñito’, mi tío. ¡Eres eterno mi querido hermano! Descansa en paz», agregó Noboa.

En su Instagram el jugador, además, publicó fotografías con el actor.

Días atrás Noboa, a través de su cuenta de Twitter, se refirió también a la muerte del padre de Ruales.

Así no !!! Así no !! Hermano de mi vida ! Así no !! 💔💔💔💔 no pude estar contigo cuando partió mi tío ahora tu ! Así no ! Así no 💔💔💔💔 Mi Dios tenlo contigo El era bueno 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — cristhian noboa (@cristhian_noboa) January 27, 2021

La mañana de este miércoles 27 de enero de 2021 se conoció que Efraín Ruales fue asesinado en Guayaquil.

El presentador se movilizaba en su vehículo y recibió varios impactos de bala por parte de otro automotor en la calle Guillermo Cubillo, poco antes de tomar la avenida Juan Tanca Marengo.

El Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que se conformó un equipo especial de investigadores para dar seguimiento a este crimen.

“Existen por lo menos cinco indicios que se están siguiendo” aseguró Pazmiño. Sin embargo, sostuvo que no puede mencionar de qué se tratan “porque sería entorpecer en este momento las investigaciones”.

El Ministro de Gobierno informó que se realizaron varios allanamientos durante este miércoles en Guayaquil. Hasta el momento no hay detenidos.