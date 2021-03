El nuevo ‘iCarly’, con Carly Freddie y Spencer, entusiasma a los fanáticos

Han pasado 10 años desde que terminó ‘iCarly’, uno de los programas más exitosos de la televisión infantil producidos por Nickelodeon. Hoy sus protagonistas vuelven a entusiarmar a sus fanáticos tras anunciar que su ‘reboot’ está oficialmente confirmado y estará en Paramount+.

La nueva serie contará con su protagonista principal Carly, interpretada por Miranda Cosgrove, Freddie (Nathan Kress) y Spencer (Jerry Trainor). Una baja significativa al programa sería la de Gibby (Noah Munck) cuyo actor aún no se ha comprometido con el reinicio y la de Jennette McCurdy (Sam), quien no aseguró que no regresaría.

Here was that iCarly teaser clip from the ViacomCBS streaming event this week.



The chemistry between these three is what works. pic.twitter.com/9v11BRyPPq