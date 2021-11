El nuevo pop

Hay días en los que queremos perdernos en nueva música, en aquellos lanzamientos osados y novedosos que llenaron de emoción nuestro año.

Este año está lleno de pop latino fresco, recién sacado del horno. Claro, siempre hay un encanto en oír esos clásicos que persisten en la radio y en las fiestas, ¿pero no tiene un encanto dejarse llevar por lo más nuevo, por lo más reciente? ¿No quiere aventurarse a escuchar esas voces nacientes y osadas que buscan capturar las tendencias de la música en una sola canción? ¿No es emocionante explorar entre estos nuevos sonidos para descubrir las perlas que seguirán brillando años y años en el futuro?

Eso es exactamente lo que traemos en esta playlist: la oportunidad de escuchar, descubrir y disfrutar de lo más nuevo del pop latino. Aquí está lo más reciente de la música en español, los sonidos más refrescantes que tiene para ofrecer este continente, desde aquellos artistas nuevos que están demostrando de lo que son capaces, como Ed Maverick y Cami … hasta aquellos artistas clásicos que se aventuran a explorar nuevos sonidos, nuevos estilos, como Luis Fonsi, Mon Laferte y muchos más.

Pop latino fresco

Y en esta lista no puede faltar la voz de Antonio José, que aunque llega del otro lado del charco está lleno del sabor y del romance latino. “El escribir es una terapia para mí, es una vía de escape”, dijo en una entrevista con El Mundo. “Y luego, lo más maravilloso es cantarlo arriba de un escenario y que tu público te cante tu canción, te cante tu historia. y veas que a través de tus canciones, a través de tus historias, logras hacer feliz a mucha gente”.

Sumándose a sus sentidos himnos como A un milímetro de ti , Me haces falta y Me equivocaré , ahora llega su nuevo álbum: Fénix, un paso a la madurez por parte de este joven artista, una muestra de su evolución como narrador, como cantante; con canciones que van de la desilusión al optimismo, con temas como Te quiero tanto, No fue en vano y Vamos, este disco está llamado a ser uno de los más sonados de lo que queda del 2021.

Una buena dosis con el pop latino más novedoso y refrescante, un mar de nuevos sonidos para cantar, para bailar: eso es lo que traemos hoy con esta maravillosa lista de reproducción.

