En una reciente entrevista, el Papa Francisco desmintió los rumores de una eventual renuncia al cargo, al menos al momento, así como un deterioro de su estado de salud. «Nunca se me ha pasado por la cabeza. No por el momento”, declaró el sumo pontífice en una entrevista ofrecida a la agencia Reuters.

De acuerdo con Vatican News, una serie de eventos propiciaron que se empiece hablar sobre una posible dimisión de Francisco al Papado. Desde el consistorio de finales de agosto hasta la visita a L’Aquila donde está enterrado Celestino V, que renunció en 1294, acrecentaron los rumores.

“Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma ‘liturgia’ tendría lugar. Pero nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, no por el momento. De verdad». Asimismo se refirió a los rumores de que fue diagnosticado con cáncer hace un año, cuando fue sometido a una operación de seis horas para extirparle una parte del colon debido a una diverticulitis.

«La operación fue un gran éxito», dijo el Papa, añadiendo con una sonrisa en el rostro que «no me dijeron nada» sobre el supuesto cáncer, que descartó como «chismes de la corte». Respondió, en un tono jocoso que ‘está vivo’ y aclara que está esperando viajar a Rusia y Ucrania lo antes posible, quizás en septiembre. “Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales», apuntó

La entrevista duró cerca de 90 minutos y en ella se trataron temas coyunturales. Francisco dijo que respeta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto, comparándolo con «contratar a un sicario». «Pregunto: ¿es legítimo, es correcto, eliminar una vida humana para resolver un problema?».

Con información de | Vatican News/