El plan de Papa Francisco, para tratar de detener la guerra en Ucrania, es viajar a Rusia y hablar con el presidente Vladimir Putin, sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta por parte de Moscú. Así lo reveló el sumo pontífice en una entrevista que publica hoy el diario “Corriere della Sera”.

“El primer día de la guerra (24 de febrero de 2022) llamé por teléfono al presidente ucraniano Zelenski”, declaró el papa. En este marcó también apuntó que se contactó con el embajador ruso para pedirles que le explicaran el porqué de la invasión. “Les dije que por favor se detuvieran. Luego le pedí al cardenal Parolin, tras veinte días de guerra, que hiciera llegar un mensaje a Putin de que estaba dispuesto a ir a Moscú”.

Aunque la solicitud está hecha, el vaticano confiesa que todavía no ha recibido respuesta. “Seguimos insistiendo, unque me temo que Putin no pueda ni quiera realizar este encuentro en este momento. Pero, ¿cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace veinticinco años, con Ruanda, vivimos la misma experiencia”, continuó Francisco. De acuerdo con el Corriere della Sera, la preocupación del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detendrá.

Bergoglio también habló sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países que pertenecen a la OTAN a Ucrania para que se defiendan de la invasió. “Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido”.

Más adelante en su intervención, Francisco reveló además que en su reciente encuentro con el presidente húngaro, Victor Orban, este le aseguró que los rusos “tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado”. ”Espero que así sea, así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbas, es Crimea, es Odesa, le está quitando el acceso del mar Negro a Ucrania, eso es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra”, destacó.

Fuente | Infobae/Vatican News