El papa Francisco envió un mensaje persona al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una carta que fue llevada directamente a su celda, en la prisión de de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). La pareja de Assange, Stella Moris, fue quien confirmó la existencia de la misiva.

Aunque no reveló las palabras que el Papa le escribió a Assange, Moris expresó su gratitud con los muchos católicos y otros cristianos ‘que hacen campaña’ por la libertad de su pareja. «Tras pasar una noche difícil, Julian se despertó el domingo de Ramos con un cálido mensaje personal de @pontifex”, escribió Moris en Twitter.

