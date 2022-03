Las grandes producciones de Warner Bros se mantienen en la mira para nuevas historias en la pantalla chica (o en el caso del streaming, en cualquier pantalla). Una de ellas es la renombrada ‘IT’, obra de Stephen King, de la cual se pensaría hacer una precuela para HBO Max.

De acuerdo con un reporte de The Ankler, el plan sería que esta producción explore la historia de origen de Pennywise, el malvado payaso que se ha coronado como uno de los villanos más recordados del terror. Al momento se conoce que el título tentativo de la producción sería ‘Welcome to Derry’.

Oficialmente no se ha anunciado nada todavía. No obstante, algo que pueda apoyan el desarrollo del proyecto sería la taquilla. It e It: Chapter 2, según el portal Hipertextual, lograron recaudar más de 1.100 millones de dólares.

No está claro si el programa haya recibido luz verde o si alguien de la reciente película y su secuela, como el intérprete del payaso Bill Skarsgård, hará acto de presencia. Si se habla de la trama, portales de entretenimiento suponen que seguirán los actos de la segunda entrega que se sitúa 27 años después de los sucesos de la primera, con los protagonistas ya adultos. En cualquier caso, Warner ya ha confirmado otros proyectos como una serie de ‘El Pinguino’, personaje del actor Colin Farrell y visto en la reciente ‘The Batman’.

Fuente | Hipertextual/