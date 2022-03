El reclamo viral de una estrella del fútbol ucraniano a los jugadores rusos

El delantero ucraniano del West Ham, Andriy Yarmolenko, publicó un video en sus redes sociales.

Ahí reclamó a los jugadores rusos por su silencio sobre la invasión de Vladimir Putin a su tierra.

Yarmolenko, quien es el tercer futbolista con más partidos internacionales de su país de todos los tiempos.

Después de la fecha de Premier League del último fin de semana, el hombre de 32 años habría hecho una donación de 90 mil euros a las Fuerzas Armadas de su país.

Andriy llevó su apoyo a su patria un paso más allá cuando acudió a Instagram para criticar a los futbolistas rusos por permanecer en silencio a raíz de la violencia.

En un video que publicó en su perfil, etiquetó a jugadores incluido el capitán de Rusia Artem Dzyuba, Aleksei Miranchuk de Atalanta y Denis Cheryshev de Valencia.

“Soy Andriy Yarmolenko. Futbolista internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo pero crecí en Ucrania y me considero 100% ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Muchachos, ¿por qué se quedan sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país están matando a nuestra gente. Matan a las mujeres, matan a las madres, matan a nuestros hijos… Y no dicen nada, ni un solo comentario”, inició el extremo con una expresión de tristeza y preocupación en su rostro.

También llamó a la solidaridad de sus colegas para intentar frenar el conflicto bélico.

“Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!”.

El deportista fue uno de los futbolistas ucranianos que se unió en un video para instar a los fanáticos, jugadores y entrenadores a “detener la destrucción y el derramamiento de sangre” en su tierra natal.

El reclamo se produce después que Rusia haya sido expulsada de las clasificatorias europeas hacia la Copa del Mundo de Qatar por la FIFA.

Fuente: Infobae