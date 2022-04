¿El reconocido comediante y actor Jim Carrey se retira? Al menos eso dejó entrever con sus declaraciones emitidas durante una reciente entrevista para la promoción de ‘Sonic the Hedgehog 2’. Allí, la estrella de 60 años, insinuó que se está «retirando» de la actuación.

Al hacer público su plan de retirarse, el anfitrión Kit Hoover le preguntó a Carrey si lo que dijo es enserio: «Estoy siendo bastante serio”, declaró. Y luego añadió: «Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion que está escrito en tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante para que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me estoy tomando un descanso”, apuntó.

La conversación continuó con Carrey enfatizando cómo ha disfrutado de la vida fuera de los reflectores, haciendo arte y compartiendo tiempo con su familia «Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente me encanta poner pintura en el lienzo, y me encanta mi vida espiritual, y me siento como. Y esto es algo que nunca se oye otra celebridad decir mientras exista el tiempo. Tengo suficiente», reconoció. «He hecho suficiente. Soy suficiente”.

Protagonista de cintas icónicas como ‘Tonto y ReTonto’, ‘La Máscara’ y ‘Ace Ventura’, el comediante también ha incursado en dramas como ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” y “Truman Show”. En la entrevista se mencionó una eventual película biográfica de Dolly Parton, en la que se bajara un futuro papel para Carrey. «Me encanta tu talento», le dijo el entrevistador a Carrey. «Espero que sigas haciéndonos reír y sonreír”.

A lo que Carrey respondió: «Voy a seguir estando en el mundo, no importa qué. Tenemos más de un efecto en el mundo de lo que sabemos. No tenemos que ser multi-guiones para afectar al mundo”. Esta no es la primera vez que Carrey insinuó su retiro. En 2018, mientras hablaba con The Hollywood Reporter, dijo que estaba saliendo del centro de atención y pasando más tiempo pintando.

Fuente | People/