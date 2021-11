El secreto familiar que Jack Nicholson descubrió de adulto

Jack Nicholson es uno de los actores más conocidos de Hollywood. En 1954 finalizó la secundaria y se fue de vacaciones a Los Ángeles y allí se enamoró de la actuación

Un año después, buscando trabajo, ingresó como administrativo a la Metro Goldwyn Mayer. Le pagaban 30 dólares por semana para recibir las cartas que llegaban de los fanáticos de Tom & Jerry, y ordenarlas alfabéticamente. Con ese dinero empezó a estudiar arte dramático. Allí conoció al director y productor Roger Corman, quien tiempo después le dio un lugar en la película The Cry Baby Killer, en 1958.

«En 1963 debutó como director de cine con el filme El terror, aunque llamativamente no apareció en los créditos. Sí lo hizo en su segundo intento: Drive, he Said. Como actor, luego de varios proyectos menores, su despegue cinematográfico fue en 1969 en la película Easy Rider. El inicio de su escalera a la fama vino acompañado de su primera nominación al Oscar», asegura el portal Infobae.com

Pero Easy Rider no fue solamente su despegue, sino el momento en el que descubrió el secreto mejor guardado que tenía su familia. Todos lo sabían, menos él.

Nicholson se enteró que, en realidad, quien creyó que era su hermana mayor era su madre.

Según Infobae.com, la primera situación dudosa sobre su historia de vida se dio en 1954 cuando quiso sacar el registro de conducir y allí se enteró de que no tenía partida de nacimiento. Le dieron un certificado provisional en el que se acreditaba que había nacido el 22 de abril de 1937. Ethel May -su supuesta madre- presentó un comprobante que indicaba el lugar en el que había nacido Jack, y la confusión quedó resuelta. Le otorgaron el carné y no indagó la razón por la cual sus papeles no estaban en regla.

Al poco tiempo de esa situación, la señora murió. En 1963 también falleció June Nicholson, quien Jack pensaba que era su hermana mayor. Años después le contaron que June, en realidad, era su mamá. Y la mujer que él pensaba que era su madre, Ethel, y John, su supuesto padre, eran sus abuelos.

«June habría tenido 17 años cuando quedó embarazada de Jack y no estaba segura de quien era el padre. Además, quería ser actriz y bailarina, y creyó que criando un hijo sola no lo iba a poder llevar adelante, por lo que buscó una alternativa. June ocultó el embarazo y una vez que dio a luz, su madre adoptó al niño como propio.»

Jack supo toda la verdad recién cuando cumplió 37 años. Cuando los protagonistas de la historia murieron, los otros familiares que estaban al tanto de la situación decidieron revelar el secreto.

Una vez que supo quién era su madre, Jack también intentó ocultarlo; en definitiva, ya no había nada que hacer. Sin embargo, una investigación que hizo un periodista de la revista Time hizo que la verdad saliera a la luz.

Fuente: Infobae.com