El sonido de Shawn Mendes

Uno de los artistas más prominentes de los últimos años nos ha regalado una de las mejores discografías pop de la década.

Shawn Mendes es producto de la internet: se enseñó a sí mismo guitarra a los catorce años con videos de YouTube; se hizo famoso en Vine a sus quince, mostrando en tan solo seis segundos su talento con mini-covers de otros artistas; y finalmente a sus 17 años, con miles de millones de vistas a sus contenidos, debuta con con sus propias canciones y logra su primer éxito viral de muchos, Stitches .

Y aunque Shawn Mendes es una estrella pop de los tiempos de internet, su sonido trasciende eras y fronteras.

Una carrera corta pero prometedora que nos ha regalado algunos de los mejores éxitos del pop de los últimos años. Es por eso que hemos recopilado todos los hits de este joven artista en una playlist.

Estilo pop: Shawn Mendes

Aquí están desde esos primeros éxitos como Imagination y Never be alone , hasta las canciones más sonadas de los últimos años como Treat you better y Señorita junto a Camila Cabello. Y por supuesto está Summer of love, que en su teaser de pre-lanzamiento alcanzó diez millones de vistas en redes sociales en tan solo 24 horas. Promocionada desde una playa en Mallorca, esta es una canción que se siente seductora y tranquila, romántica y llena de amor. ¡Y con un video musical que no nos podemos perder!

Para quienes quieren descubrir a uno de los artistas más influyentes de los últimos años, o para quienes quieren revivir sus éxitos desde el comienzo, esta lista de reproducción con lo mejor de Shawn Mendes es para ustedes.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.