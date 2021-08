El terror de «Candyman» desembarca en los cines estadounidenses

La película de terror «Candyman» es denominada como el estreno más destacado del fin de semana en Estados Unidos y aspira quitarle el trono a la comedia protagonizada por Ryan Reynolds «Free Guy», la cual ha dominado la taquilla en los últimos 15 días.

Una secuela de «Candyman (1992)»

Este filme es una secuela de «Candyman (1992)» y está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, conocido por sus interpretaciones en la serie Watchmen y la película The Trial of the Chicago 7.

«Candyman» revive la leyenda urbana del asesino que, si es invocado cinco veces frente a un espejo, aparece para acabar con la vida de quien lo llamó.

El largometraje cuenta con la producción del cineasta Jordan Peele, conocido por el fenómeno de Get Out, y dirigida por Nia DaCosta y la cual entrelaza el terror con reflexiones sobre el racismo.

Mire también

Expertos preparan proyecto de conservación de la iguana rosada en Galápagos https://t.co/NAeGzT3DDY pic.twitter.com/JZIRw5O3YJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 27, 2021

«Hicimos ‘Candyman’ para que se viera en los cines», señaló en Twitter en septiembre de 2020.

Esta película fue postergada en diferentes oportunidades debido a la pandemia del covid-19.

Te puede interesar: