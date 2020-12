El título universitario no es impedimento para trabajar en Tesla

0 0

Para el CEO de Tesla, Elon Musk, no es impedimento que sus colaboradores no cuenten con un título universitario para ser parte de su revolucionaria compañía.

En diferentes ocasiones Musk ha dejado bien claro que tener un título universitario no significa que poseas “una habilidad excepcional”, para él la universidad “no es para aprender, sino básicamente para divertirse“.

Aprendizaje en línea

El sitio xataca señala que el CEO de Tesla, SpaceX y The Boring Comany asegura que hoy en día las personas pueden aprender cualquier cosa en línea de forma gratuita.

Pone como ejemplo a empresarios como Bill Gates, de Microsoft y Larry Ellison de Oracle, que abandonaron la universidad para dedicarse de lleno y de manera exitosa a sus proyectos personales.

El creador de Tesla

Musk se suma a la lista de líderes tecnológicos que han cuestionado la necesidad de títulos universitarios.

El CEO de Apple, Tim Cook, comentó en 2019 que aproximadamente la mitad de los empleos de Apple en Estados Unidos pertenece a personas sin título.

Empresas con más enfoque en habilidades

Glassdoor, uno de los portales de empleo y reclutamiento más grandes del mundo, descubrió que empresas como Google, Apple e IBM tampoco requieren un título universitario para conseguir un trabajo.

Esto revelaría que muchas universidades no están enseñando las habilidades que los líderes empresariales requieren en la actualidad.

Por su parte LinkedIn reportó que muchas de las empresas más populares no requieren que los empleados tengan un título universitario.

Identificó puestos en esta condición como los técnicos electrónicos, diseñadores mecánicos y representantes de marketing.

No contar con estudios universitarios no significa no prepararse, por ello Google lanzó cursos para Google Career Certificate.

Este es un programa de seis meses que prepara a los participantes para trabajos en demanda.