El partido entre el Everton y al Crystal Palace, por la Premier League que terminó en 3-2, se vio manchado por la invasión de los hinchas a la cancha después del ‘pitazo’ final. Durante el altercado, el exfutbolista y actual entrenador de los visitantes, Patrick Vieira, habría pateado a un fanático del Everton después de que se burlara de él.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) estaría investigando una serie de incidentes que se dieron durante la irrupción al terreno de juego. Entre ellos está la agresión del legendario exjugador de AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter de Milan y Manchester City.

Patrick Vieira reacting to a Everton fan winding him up. 😳pic.twitter.com/zippYvgdIR