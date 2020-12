El video por el que Ester Expósito fue duramente criticada

La actriz Ester Expósito recientemente estuvo en México y su visita causó polémica luego de que usuarios de redes sociales la acusaran de comportarse como una diva.

Expósito se dio a conocer con la serie Élite, en la que compartió créditos con la cantante mexicana Danna Paola, quien se dice le presentó a su novio, el mexicano Alejandro Speitzer. Fue justo con él y un grupo de amigos con quien se le captó a la joven en un conocido parque de diversiones de la Ciudad de México.

La visita al parque desató la emoción de sus seguidores mexicanos. Sin embargo, los actores no se tomaron fotos o firmaron autógrafos. Por esta razón, las críticas por parte de los medios de comunicación y los usuarios en las redes no se hicieron esperar.

En Twitter se pudo ver un video en el que la española se tapa el rostro con el cabello y su mano para no ser grabada.

cuando ester expósito no me podía caer peor, aparece este video, no le cuesta nada al menos saludar de lejos 🤡 pic.twitter.com/mjbARfG7BB