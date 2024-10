El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación e inscripción de las listas de asambleístas de cuatro organizaciones políticas: Construye, Pachakutik, Avanza y Democracia Sí.

En el caso de Construye, el CNE acogió el informe jurídico en el que se señala el incumplimiento de dos requisitos. El primero tiene que ver con no presentar las declaraciones juramentadas y el segundo con que sus candidaturas no provienen de primarias.

La reacción del movimiento político no se hizo esperar. “Según la ley los únicos requisitos no susceptibles de subsanación son la paridad y la cuota de jóvenes”, señaló en un comunicado emitido este 8 de octubre del 2024.

El Código de la Democracia establece la posibilidad de apelar en el CNE y, en última instancia, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la decisión. Por lo que lo aprobado por el Pleno del órgano electoral todavía no es definitivo. Construye ya anticipó que recurrirá a todos los recursos legales disponibles.

En el caso de Pachakutik, el CNE negó la inscripción por tres incumplimientos: no presentar el plan de trabajo por cada lista de los precandidatos, no presentar declaraciones juramentadas y no presentar firmas de aceptación de las candidaturas.

El movimiento Avanza incumplió con la presentación del plan de trabajo por cada lista y la presentación de las declaraciones juramentadas. Finalmente, Democracia Sí no presentó las declaraciones juramentadas.

Está previsto que, después de todo el proceso de calificación y el pronunciamiento sobre las objeciones y apelaciones la lista definitiva de candidatos esté lista el próximo 10 de diciembre del 2024.

