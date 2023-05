Jan Topic: Esta candidatura ha dejado clarísima que correístas no somos

Jan Topic, precandidato presidencial, habló sobre los ejes de sus propuestas para las elecciones anticipadas que se realizarán en agosto del 2023. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 30 de mayo del 2023, aseguró que cuenta con el equipo para solucionar las problemáticas del país.

El empresario confirmó que su binomio será Pedro José Freile por su experiencia en el área petrolera pues será de gran apoyo para los resultados que se obtengan en la Consulta Popular del Yasuní. Y aseguró que otra de las características que lo convencieron es que es incorruptible y la «buena química» que tienen.

Además, dijo que su trabajo se enfocará en tres amenazas: seguridad, fenómeno de El Niño y el pago de la deuda, pero también se incluirán propuestas para educación, salud, empleo y para minimizar la burocracia con el análisis de datos e inteligencia artificial.

“Tenemos un plan de Gobierno claro, puntual y contundente contra todos los narcodelincuentes. Todo grupo político que se quiera unir es bienvenido, venga de izquierda, derecha, centro o correísmo», añadió.

Sobre el apoyo de diferentes organizaciones políticas, Topic dijo que no ha conversado con Rafael Correa o con su movimiento, y recalcó que con esta candidatura ha dejado claro que no son correístas. No obstante, aseguró que estas elecciones se deberá dejar de lado las ideologías y enfocarse en los problemas del Ecuador.

«Estas nuevas elecciones tienen que ir más allá de esta pugna entre izquierda y derecha, o correísmo y anticorreísmo. Ahora El Ecuador debe decidir sobre el camino que quieren enrumbar», enfatizó, al recordar que la ciudadanía deberá elegir analizando propuestas y no candidatos.

Finalmente, dijo que durante estas elecciones se ha evidenciado una falta de ofrecimientos en torno a la seguridad y pidió que quien llegue a la Presidencia debe tener el conocimiento adecuado para administrar los recursos que permitan solucionar las problemáticas del país.

«Me preocupa la falta de ofrecimientos en estas elecciones. No puedes ir a la Presidencia a recién aprender», añadió.

