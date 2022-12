Como un año desastrozo en materia política califica al 2022 el director de 4 Pelagatos, José Hernández. En este año, señala, es posible medir el peso de la mala política. Además sostiene que «los electores somos los responsables de poner malos políticos que dan malos resultados».

Para Hernández, la sociedad no sabe cómo hay que hacer para obtener buenos resultados. Al no saberlo «no podemos presionar a esos políticos para que no hagan mal la política».

En las entrevistas del noticiero #24Horas de Teleamazonas, Hernández hizo un balance político del 2022. Indicó que en este año se puede medir el peso de la mala política.

Asegura que es esta la que no deja gobernar a un gobierno que tenga ganas de gobernar. Asimismo, la que convierte a la Asamblea Nacional en lo que se está viendo; la que hace que haya instituciones sin un titular. Y la que hace que la economía esté pagando el precio.

Los ‘malos políticos’

José Hernández asegura que los malos políticos son cobardes y que no tienen una masa crítica que los encare. «Vamos a ver si esos políticos, teniendo ciudadanos que los reprendan en la calle podrían hacer lo mismo».

Los malos políticos, dice Hernández, «no solo hacen lo que quieren sino que son, en muchos casos, delincuentes impunes». Señala que ahí se explica «la lucha por tener el Consejo de la Judicatura o por tener jueces y fiscales a su servicio».

Hernández se refirió a las próximas elecciones seccionales con una pregunta: ¿cuántos ciudadanos están aspirando de nuevo a la alcaldía?, dijo. Y agregó que no tendrán ninguna legitimidad. «Esas personas que ya estuvieron allí y probaron que no eran buenos alcaldes están de nuevo liderando encuestas».

También dijo que hay un déficit de ciudadanía muy alto. Sería interesante, señaló, «que los ciudadanos entendamos que la mala política tiene un costo enorme en la cotidianidad, en el mal manejo de las ciudades, de la seguridad, de la economía, en la corrupción».

‘No todo es malo’

Hay elementos que el país hace bien, sostiene Hernández. Menciona, por ejemplo, que hay ventas y exportaciones de productos no petroleros. Eso, dice, habla de que hay una reactivación y empleo, aunque no suficiente.

Asegura que esa es una senda que se debería profundizar, pero para eso se requieren condiciones, es decir, traer capital. «El señor (Leonidas) Iza dice que se requiere más política social. Tiene razón. La pregunta que hay que hacerse es: ¿dónde está la plata?».

